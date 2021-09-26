مجلس النواب الليبي يؤكد إمكانية العمل بالقانون الحالي لانتخاب البرلمان الجديد

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اليوم الأحد، إمكانية أن يتم اللجوء للعمل بالقانون الحالي لانتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك في حال لم يتم التوافق على قانون جديد.

بنغازي - سبوتنيك . وقال المريمي، في بيان إن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة الليبية والآن يعكف مجلس النواب على إصدار قانون انتخاب مجلس نواب جديد.

وأضاف أنه في حالة لم يتمكن من ذلك فقانون انتخاب مجلس النواب الحالي ساري المفعول وممكن العمل به والقاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا.

وأشار إلى أنه يجب على الليبيين أن يؤكدوا إرادتهم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب جديد لأن كل الإجراءات القانونية لذلك متوفرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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