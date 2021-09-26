إسرائيل تفرج عن الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار (58 عاما) عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جرار كانت تقبع في سجن الدامون على حاجز سالم العسكري غربي جنين.

ويأتي الإفراج عن جرار بعد أن أمضت حكما بالسجن عامين في اعتقالها الأخير.

وقالت جرار بعد الإفراج عنها، إن الأسيرات الفلسطينيات وعددهن 36 أسيرة يعانين من ظروف صعبة وقاسية.

وأشارت إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لضغوطات من قبل إدارة سجن الدامون.

وأكدت أن الفلسطينيات في الأسر يتعرضن لسياسات الحرمان والتنكيل، لافتة إلى أن إسرائيل تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحق المريضات منهن.

وأوضحت أن من ضمن الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات كذلك، مراقبة ساحة الفورة في السجن بالكاميرات، الأمر الذي ينتهك خصوصيتهن ويُقيد حركتهن.

وتعرضت خالدة جرار للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية في عام 2015، وأمضت 15 شهرا في السجن.