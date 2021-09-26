شركة "الطيران العماني" تسعى للانضمام إلى تحالف "وان وورلد"

أكدت شركة "الطيران العماني" المملوكة للدولة رغبتها في الانضمام إلى تحالف "وان وورلد" لشركات الطيران.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الشركة طلبت المساعدة في تحقيق ذلك من شركة الخطوط الجوية القطرية عضو التحالف- والتي يتولى رئيسها التنفيذي أكبر الباكر حاليا رئاسة التحالف- مؤكدة أنها تواصلت معها للحصول على إرشادات في إعداد طلب الانضمام للتحالف سويا.

وقالت الشركة في بيان إنه "مع انتعاش قطاع الطيران من جائحة كوفيد-19، ستزداد أهمية تحالفات الطيران عن أي وقت مضى"، مضيفة أن ذلك سيوفر لها تواصلا عالميا ممتازا وتجربة سفر سلسة والمزيد من العروض القيمة لعملائها.

ويضم التحالف حاليا 14 شركة طيران بينها كانتاس (الخطوط الجوية الأسترالية) وأمريكان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية.

وتملك الخطوط الجوية القطرية حصصا مباشرة وغير مباشرة في ثلاث شركات أعضاء بتحالف "وان وورلد" منها الخطوط الجوية البريطانية وكاثي باسيفيك.

وتسير الطيران العماني رحلات إلى 34 وجهة، تقول إنها ستزيد إلى 44 في العام المقبل. ولدى الشركة 47 طائرة في أسطولها منها 32 طائرة قيد التشغيل.