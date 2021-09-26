مسؤول إسرائيلي يطالب بينيت بإلغاء اتفاق مع الإمارات لـ"أضراره البيئية"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن هناك مطالب إسرائيلية كثيرة ومختلفة تنادي بضرورة وقف اتفاق مع الإمارات من الممكن أن يتسبب في آثار بيئية سلبية.

وذكر الموقع الإلكتروني مفزاك لايف، اليوم الأحد، أن رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع الإمارات، الخاصة بنقل نفط الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.

ראש עיריית אילת לרה"מ בנט: "לבטל את הסכם קצא"א"https://t.co/VZ7j3EyPQs pic.twitter.com/5DZV1nh7i6 — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) September 26, 2021

وناشد إيلي لانكري، نفتالي بينيت، إلغاء تلك الاتفاقية، كونها تضر بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر، إذ من المفترض مرور النفط الإماراتي إلى ميناء إيلات ومنه إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي الإسرائيلية، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

وأوضح رئيس بلدية إيلات أن خليج إيلات ليس له بديل، والشعاب المرجانية ليس لها بديل، فضلا عن أن سكان مدينة إيلات نفسها ليس لديهم مصدر رزق آخر، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بحماية السكان والحيوانات والبيئة والنباتات في وقت واحد.

وتظاهر، مساء أمس السبت، العشرات من المنظمات البيئية ضد الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع الإمارات، والخاصة بنقل نفط الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وعزت هيئة البث الإسرائيلية كان، سبب تظاهر جمعيات حماية البيئة الإسرائيلية ضد الاتفاق مع الإمارات، إلى أن عمليات نقل النفط ستدمر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، حيث طالب المتظاهرون وزراء الحكومة في بلادهم بالتصويت ضد أي اتفاقات مماثلة مع الإمارات.

يشار إلى أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قد أرجأت في شهر يوليو/تموز الماضي، تنفيذ اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى إسرائيل، ما من شأنه تجميد المشروع الذي أثار غضب جمعيات إسرائيلية مدافعة عن البيئة.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020.

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