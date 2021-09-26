العاهل الأردني يتفقد مشروع مستشفى العبدلي ويشيد بالقطاع الطبي... صور

صرح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أن "القطاع الطبي الأردني يتمتع بسمعة طيبة يجب المحافظة عليها، من خلال دعم التنافسية وتشجيعها".

ونوه الملك عبد الله، خلال زيارته إلى مستشفى العبدلي، إلى أهمية البناء على هذه السمعة للاستثمار في السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في المملكة، يواصل تقديم أفضل الخدمات وإثبات قدراته، رغم التحديات التي يواجهها في التعامل مع أزمة كورونا.

ولفت العاهل الأردني إلى أهمية تقييم أداء أي قطاع ضمن منظور شمولي، مشيراً إلى ضرورة معالجة الأخطاء أينما طرأت.

وحسب الخطة المستقبلية لمشروع مستشفى العبدلي، سيتم إنشاء مركز طبي متكامل يضم مستشفيات متخصصة، ومختبرات، وعيادات تأهيل.

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد خلال زيارته إلى مستشفى العبدلي أن القطاع الطبي الأردني يتمتع بسمعة طيبة يجب المحافظة عليها#عاجل #الأردن_اليوم pic.twitter.com/WYsNLFL5wc — قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) September 26, 2021

وسجل الأردن 16 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و438 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 818796 إصابة، كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد الوفيات إلى 10669 وفاة.