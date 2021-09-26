الكاظمي يوجه رسالة للعراقيين بشأن الانتخابات المقبلة

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة اقتراب الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكتب الكاظمي، على "تويتر"، اليوم الأحد، تدوينة تحدث فيها عن الشعب العراقي ووصفه بشعب التضحيات والقيم والمكارم وصناع التغيير".

ودعا رئيس وزراء العراق إلى سرعة الحصول على البطاقات الانتخابية، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون له دور مهم بالنسبة لمستقبل العراقيين وأبنائهم.

شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير،

دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.. أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

أصواتكم مستقبل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 26, 2021

وتابع: "أصواتكم أمانة لا تهدروها"، مضيفا: "من يسعى إلى الإصلاح والتغيير يجب عليه المشاركة في الانتخابات لأن أصواتكم تمثل مستقبل العراق".

وحذر الكاظمي، قبل أيام، من أي محاولات لشراء أصوات الناخبين، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون على درجة غير مسبوقة من النزاهة.

وأكد رئيس وزراء العراق، في تصريحات سابقة أنه تم إنجاز جميع متطلبات العملية الانتخابية من الناحية الأمنية والمالية واللوجيستية لإجرائها في موعدها.

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