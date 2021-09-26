الصحة المصرية: التدخين السلبي يعرض حياة طفلك للخطر

حذرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، من الأضرار السيئة على صحة الأطفال بسبب التدخين السلبي والتي قد تعرض حياتهم للخطر.

تحت شعار "احمي أطفالك وتوقف عن التدخين فورا"، نشرت الصحة المصرية بصفحتها على "فيسبوك"، تحذيرا للمواطنين من خطورة التدخين السلبي على أبنائهم.

أضرار التدخين السلبي على الأطفال.. احمي أطفالك وتوقف عن التدخين فورًا

الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: 16805 #من_غيرها_أحسن pic.twitter.com/pa3RHm5KHQ — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 26, 2021

وقالت إن الطفل المدخن سلبيا يستنشق حوالي 4 آلاف مادة كيميائية منها 50 مادة تسبب مرض السرطان، بالإضافة إلى إمكانية إصابته بالعديد من الأمراض التي تصيب القلب والجهاز التنفسي.

يشار إلى أن التدخين السلبي هو استنشاق الدخان الذي يخرج من فم أو أنف الشخص المدخن.

وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، يتنفس حوالي نصف الأطفال بانتظام هواء ملوثا بدخان التبغ في الأماكن العامة، ويموت 65 ألف طفل سنويا من جراء الإصابة بأمراض تعود في أساسها إلى التدخين السلبي.

أما بالنسبة للرضع فقد يؤدي التدخين السلبي لحدوث ما يسمى موت الرضيع الفجائي.

وحتى النساء الحوامل اللاتي لا يدخن ولكن يتعرضن لدخان السجائر قد يعرضن حياة الجنين للخطر، حيث وجد أن التدخين السلبي أثناء الحمل قد يؤدي لولادة جنين متوفي بنسبة 23%، ويزيد من خطر إنجاب طفل مع عيوب جسدية بنسبة 13%.

كما وجد أن أثار التدخين السلبي تستمر إلى ما بعد مرحلة الطفولة، وتنعكس على الطفل في عدة نواحي، مثل: توقف النمو، والتدني في التحصيل الدراسي.

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