الخارجية الألمانية: يجب وضع خارطة طريق لإصلاح دستوري حاسم في تونس

دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى وضع خارطة طريق للقيام بإصلاح دستوري حاسم في تونس، وذلك تعليقا على ما تشهده البلاد من أزمة سياسية منذ إقالة الحكومة وتعليق البرلمان، في يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينيس كوميتات، على "تويتر" اليوم الأحد.

تزايد القلق بشأن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها #الرئيس_سعيد. الحاجة ماسة إلى حكومة جديدة، وخارطة طريق لإصلاح دستوري حاسم. يجب احترام سيادة القانون ودور البرلمان. #تونس



@GermanEmbassyTN https://t.co/nZzgHS8RQU — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) September 26, 2021

وكتب كوميتات: "الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تؤدي إلى تزايد القلق بشأن تطورات الأوضاع في تونس".

وتابع: "هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة طريق للقيام بإصلاح دستوري حاسم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "يجب احترام سيادة القانون ودور البرلمان التونسي".

وشهدت العاصمة تونس وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، لرفض قرارات الرئيس، التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي، بحل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، ووصفوها بـ "الانقلاب على الشرعية".

وقبل أيام أصدر الرئيس التونسي قرارات أخرى تقضي بتوليه مهام السلطة التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى مهمة تكليف رئيس الحكومة وأعضائه الذين يديرون أمور البلاد وفقا لتوجيهاته.

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