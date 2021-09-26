السعودية تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" إلى هذه الفئة... فيديو

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تقديم جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" قريبا لفئة معينة من المواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة ستعلن قريباً عن تفاصيل تقديم جرعة ثالثة من فيروس كورونا لمن تجاوز عمره 60 عاماً، مؤكدا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوزت 41 مليون جرعة، وإن أكثر من 18 مليون شخص في المملكة بات محصناً بجرعتين.

وسجلت المملكة العريبة السعودية، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 546 ألفا و926 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 58 حالة تعاف جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 535 ألفا و950، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و699.

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