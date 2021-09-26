البرهان: الجيش بعيد عن الاستقطاب السياسي ومهمته حماية البلاد

الخرطوم – سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن الناطق باسم القوات المسلحة، أن البرهان أكد، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد مع قادة الجيش، أن ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء.
وأضاف أن هذه الوحدة هي الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من واقعها الحالي.
كما أكد حرصه على أن تكون القوات المسلحة محترفة ومهنية وبعيدة عن الاستقطاب السياسي، وعلى استكمال مسيرة الانتقال وصولا للتحول الديمقراطي.
وكان البرهان قد صرح، في مؤتمر صحفي بوقت سابق من اليوم، أن القوات المسلحة ستختفي من المشهد السياسي بعد إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية "ملتزمة بعدم الانقلاب على ثورة سبتمبر [التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير]، وحريصة على الانتقال الديمقراطي وأن تتم تلك الفترة بشكل سلس".
وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري، حيث حاولت مجموعة من العسكريين برتب مختلفة، السيطرة على منشآت إعلامية وإذاعة بيان للانقلاب العسكري، لكن تم إيقافهم وإحباط الانقلاب لتعود الأمور إلى طبيعتها في البلاد.
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