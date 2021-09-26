البرهان: الجيش بعيد عن الاستقطاب السياسي ومهمته حماية البلاد

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني بعيد عن الاستقطاب السياسي، مشددا على أن دوره هو الحفاظ على وحدة البلاد.

الخرطوم – سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن الناطق باسم القوات المسلحة، أن البرهان أكد، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد مع قادة الجيش، أن ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء.

وأشار إلى أن القوات المسلحة هي من أفشلت المحاولة الانقلابية التي كانت ستحدث فتنة في البلاد وأن دورها هو الحفاظ على وحدة التراب.

وأضاف أن هذه الوحدة هي الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من واقعها الحالي.

كما أكد حرصه على أن تكون القوات المسلحة محترفة ومهنية وبعيدة عن الاستقطاب السياسي، وعلى استكمال مسيرة الانتقال وصولا للتحول الديمقراطي.

وكان البرهان قد صرح، في مؤتمر صحفي بوقت سابق من اليوم، أن القوات المسلحة ستختفي من المشهد السياسي بعد إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية "ملتزمة بعدم الانقلاب على ثورة سبتمبر [التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير]، وحريصة على الانتقال الديمقراطي وأن تتم تلك الفترة بشكل سلس".

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري، حيث حاولت مجموعة من العسكريين برتب مختلفة، السيطرة على منشآت إعلامية وإذاعة بيان للانقلاب العسكري، لكن تم إيقافهم وإحباط الانقلاب لتعود الأمور إلى طبيعتها في البلاد.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك.