صفقة إماراتية لبناء سفينة استكشافية بالتعاون مع شركة إيطالية

تستعد شركة أبوظبي لبناء السفن لبناء ياخت فاخر، يقوم بدور سفينة استكشاف ودعم بحري، بالتعاون مع شركة "إس إن أو ياخت" الإيطالية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن شركة أبوظبي لبناء السفن ستقوم ببناء المنصة في الإمارات، بينما ستكون عمليات التجهيز النهائية في إيطاليا.

"أبوظبي لبناء السفن" توقع اتفاقية مع SNO Yachts لبناء يخت فاخر#وام https://t.co/65bOWG3iMO pic.twitter.com/FYVEgov2P8 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 26, 2021

ووصفت الوكالة هذه الخطوة بـ "الاتفاقية الاستراتيجية"، التي تم توقيعها خلال مشاركة الإمارات في معرض موناكو لليخوت لعام 2021.

ولفتت الوكالة إلى أن تلك الخطوة يمكن أن تكون بداية لمشروعات جديدة في مجال بناء السفن بين الإمارات وشركاء أجانب.

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