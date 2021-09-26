مصر تطلق خدمة جديدة للسائحين تعمل عند وصولهم إليها

أطلقت مصر، اليوم الأحد، خدمة إلكترونية جديدة للسائحين تبدأ في العمل بمجرد وصولهم إلى مطارات البلاد.

ويدور الحديث عن رسائل نصية يتم إرسالها عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر للسائح عند وصوله المطارات المصرية، بحسب ما صرح به خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار، للتحول الرقمي، وفق بوابة الأهرام.

وترحب الرسائل بوصول السائحين كما تعرفهم بالخط الساخن لوزارة السياحة والآثار، للتواصل معها عند الحاجة.

ويعمل الخط الساخن للوزارة (19654)، على مدار 12 ساعة وبعدة لغات للرد على استفسارات السائح أو الاستماع لمقترحاته وشكواه، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أضافت وزارة السياحة والآثار المصرية رسميا اللغتين الروسية والأوكرانية إلى خدمة الخط الساخن الخاص بها.

وقال شريف إن الرسالة تحوي أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف، وذلك بهدف توفير سبل الراحة والأمان للسياح.

وهذه الخدمة تم إطلاقها في إطار بروتكول تعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات ومشروع التحول الرقمي، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة في البلاد.

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