لبنان يعلن تأجيل بدء العام الدراسي

قررت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، اليوم الأحد، تأجيل بداية العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرر تأجيل بدء العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك إفساحاً في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين.

ونص القرار على إنه "حرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح، وحيث أنه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعدا لبدء التدريس فيها، وحيث أنّ عدم توافر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والأساتذة والتلامذة إلى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة".

وتابع القرار: بناء على استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 385/م/2021 تاريخ 23/8/2021 تصبح على الشكل التالي:

يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية، اعتباراً من الإثنين الموافق 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بدلاً من 27 سبتمبر/ أيلول،لجميع المراحل والحلقات.

وتناول القرار الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجياً بالتدريس، وفيها يمكن لمدير كل مدرسة/ ثانوية أن يحدّد اعتباراً من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على أن يتمّ التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل.

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