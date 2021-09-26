روسيا: إصابة 5 جنود سوريين بعد هجوم نفذه مسلحون شمال حلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن محاولة مسلحين في حلب، قادمين من الأراضي الخاضعة للسيطرة التركية، اقتحام أراض يسيطر عليها الجيش السوري ما أدى إلى إصابة 5 جنود سوريين.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، العميد البحري فاديم كوليت: في محافظة حلب قرب قرية باسيلحية، حاول مسلحون من مجموعات مسلحة غير شرعية عبور خط التماس مع القوات المسلحة السورية باتجاه تل رفعت من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية... ما أدى إلى حصول اشتباك أصيب على إثره خمسة جنود سوريين.

وأضاف أنه خلال محاولة الاختراق، أصيب ما لا يقل عن 10 مسلحين، مؤكدا تراجع المسلحين إلى مواقعهم الأصلية.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تود أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا والعراق بنفس الطريقة التي فعلت بها ذلك سابقًا في أفغانستان.