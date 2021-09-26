تسجيل
19:53 GMT26 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا

    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا... صور

    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1050259895_2:0:1280:719_1200x675_80_0_0_256449d2309f550b1bd42b7defd304b7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109261050260254-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    بدأت وحدات من الجيش السوري الدخول إلى منطقة (حوض اليرموك) الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي السوري الأردني مع مناطق الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.

    وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة درعا بأن "وحدات من الجيش السوري والقوى الأمنية بدأت بالانتشار وتثبيت النقاط ضمن بلدات (سحم الجولان) و(حيط) و(جلين) و(مساكن جلين) بريف درعا الغربي، وذلك بعد إتمام عملية تسلم الأسلحة وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في تلك البلدات".

    وقال المراسل: إن "الجهات المختصة تسلمت عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما تم تسوية أوضاع المئات من المطوبين في تلك البلدات".

    ولاقى انتشار الجيش في تلك المناطق ترحيباً شعبيا كبيرا من أهالي المنطقة.

    وتزامناً مع ذلك، دخلت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا، برفقة قيادة مركز المصالحة الروسي منطقة جنوب سوريا، إلى بلدة (الشجرة)، إحدى بلدات منطقة حوض اليرموك، وتم رفع علم الجمهورية العربية السورية فيها بعد انضمامها لاتفاق المصالحة مع العديد من بلدات هذه المنطقة الحيوية التي تقابل منطقة بحيرة طبريا المحتلة أقصى جنوب غرب البلاد.

    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا

    وإلى جانب بلدة (الشجرة)، ضمت لائحة البلدات التي دخلت في اتفاق المصالحة: (جملة) و(نافعة) و(القصير) و(بيت آرة) و(الكوية) وبلدة (معرية) التي تقع فيها نقطة (الجزيرة) المطلة على منطقة بحيرة طبريا الواقعة ضمن أراضي الجولان السوري المحتل.

    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا

    كما تشرف بلدة (معربة) على الجزء الجنوبي الأخير من خط (برافو)، وهو خط وهمي أنشاته الأمم المتحدة عقب (حرب تشرين التحريرية) عام 1974، كحدود شرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين السوري والإسرائيلي، ويقابله غربا من جهة أراضي الجولان المحتل خط (ألفا).

    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا

    وتتموضع القوات الأممية في المنطقة الواقعة بين الخطين الأمميين، وكانت قد انسحبت منها وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/آب 2014، على أيدي مسلحين من تنظيم "القاعدة" الذين ما لبثوا أن أعلنوا البيعة لتنظيم "داعش"، فور الإعلان عن تشكيله في تلك المرحلة.

    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا

    وكشفت مصادر أمنية لمراسل "سبوتنيك" بأنه بعد الإنتهاء من منطقة (حوض اليرموك)، سيتم الانتقال تلقائيا إلى قرى وبلدات هامة في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا المتصل جغرافيا مع ريف محافظة القنيطرة.

    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    الجيش السوري يدخل المناطق المتاخمة لخط الفصل مع الجيش الإسرائيلي غرب درعا

    وأضاف مراسلنا أنه تم افتتاح مركز لتسوية الأوضاع وتسليم السلاح ضمن مدرسة (ثانوية بنات الشجرة)، حيث تم تسليم العديد من قطع الأسلحة بينها بنادق آلية ورشاشات متوسطة وقاذفات محمولة على الكتف وقذائف آربي جي، كما تمت تسوية أوضاع المئات من أبناء تلك البلدات، بينهم مسلحون ومطلوبون ومتخلفون عن الخدمة العسكرية وفارون منها، فيما لاتزال العملية مستمرة في ظل تسهيلات كبيرة تقدمها اللجنة لتسوية أوضاع المطلوبين.

    هذا وكان قد شهد يوم أمس انتشار الجيش السوري في مدينة (داعل) وبلدة (إبطع)، تزامنا مع بدء عمليات التسوية في سحم الجولان.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تُطعم طيور اللوريكيتس في حديقة الطيور في مارلو، شمال ألمانيا، 23 سبتمبر 2021، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 26 سبتمبر.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك