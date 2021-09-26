سفارة البحرين في سوريا تعلق على حريق فندق السيدة زينب

علقت سفارة مملكة البحرين في سوريا على حادث حريق أحد الفنادق في بلدة السيدة زينب التابعة لمحافظة ريف دمشق.

وقال الحساب الرسمي للسفارة على تويتر إنه "جاري الاتصال بالحملات البحرينية للاطمئنان على سلامة جميع الزوار البحرينيين في حادث الحريق لأحد الفنادق في السيدة زينب".

جاري الاتصال بالحملات البحرينية للاطمئنان على سلامة جميع الزوار البحرينيين في حادث الحريق لأحد الفنادق في السيدة زينب ولا يوجد بحريني من بين الضحايا او المصابين حتى الان ما عدا بعض حالات الاختناق بين المواطنين — The Embassy of Bahrain to Syria 🇧🇭 🇸🇾 (@BahrainEmbSY) September 26, 2021

وأضافت السفارة في بيانها: إنه "لا يوجد بحريني من بين الضحايا أو المصابين حتى الآن ما عدا بعض حالات الاختناق بين المواطنين".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بوفاة شخص وإصابة 9 آخرين جراء اندلاع حريق، اليوم الأحد، في فندق لؤلؤة الشرق بمدينة السيدة زينب.

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