البحرين: قطر تحرض عبر إعلامها ضد المملكة

انتقدت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، ما وصفته بالتحريض القطري على مملكة البحرين.

وأشارت الدخلية في بيان نقتله صحيفة الأيام، إلى أن قطر عبر قناة الجزيرة سعت إلى تشويه صورة البحرين في مسألة حقوق الإنسان، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف.

وطالبت الداخلية البحرينية قطر بتطوير قوانينها وبرامجها التي تحفظ حقوق الإنسان، بدلا من الطعن في نجاحات الآخرين.

وأكدت أنه ثابت بالأدلة والبراهين، استهداف قطر، تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين.

واندلعت الأزمة مع قطر في يونيو/حزيران عام 2017، وأسفرت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ما نفته الدوحة مرارا.

وبعد مقاطعة اقتصادية وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام قطر، تقدمت الدول الأربع بـ13 مطلبا لعودة العلاقات رفضتها قطر.

وانتهت الأزمة بإعلان "اتفاق التضامن" لقمة العلا الذي شدد على "طي صفحة الماضي" بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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