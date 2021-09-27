وزير الخارجية العراقي: نجحنا في حل الخلافات بين دول المنطقة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده نجحت في عقد لقاءات بين دول المنطقة لحل الخلافات بينها، وذلك من منطلق حرصها على أن تكون مصدر استقرار في محيطها الإقليمي.

جاء ذلك في بيان للخارجية العراقية عقب لقاء جمع حسين ونظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريدي، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب السومرية نيوز.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده أخذت على عاتقها دراسة الظروف المحيطة بالمنطقة والتوترات التي انعكست عليها.

وأكد حرص العراق على أن يكون "عامل ومصدر استقرار في المنطقة وإيجاد الحلول لمشاكلها ونجح العراق في عقد لقاءات فيما بين الدول في المنطقة لحل الخلافات والأزمات فيما بينها".

ولفت إلى احتضان العراق، أواخر الشهر الماضي، "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة إيران والسعودية ومصر وتركيا والكويت وقطر والإمارات وفرنسا.

ودعا حسين الشركات النرويجية إلى الاستثمار في العراق، لاسيما في مشاريع تطوير البنى التحتية ومجالات الطاقة.

بدورها، أبدت سوريدي استعداد أوسلو لمساندة العراق وتقديم الدعم اللازم له، معربة عن سعادتها بنجاح مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة التي ستقود إلى خفض التوتر والتهدئة في المنطقة.