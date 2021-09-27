حاكم دبي يعلن رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم

أعلن حاكم دبي محمد بن راشد، اليوم الاثنين، عن رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في الإمارة ليصل إلى مليون درهم (273.2 ألف دولار).

وقال بن راشد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم".

وأضاف أنه وجه بالبدء الفوري لتخصيص 4 آلاف قطعة أرض ومسكنا للمواطنين بقيمة 5.2 مليار درهم (نحو 1.42 مليار دولار).

وقال حاكم دبي إنه سيتابع سياسة الإسكان بنفسه خلال الفترة المقبلة.

اعتمدنا اليوم رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم .. ووجهنا بالبدء الفوري لمباشرة تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن للمواطنين بتكلفة 5.2 مليار درهم .. كما ذكرنا سابقاً سأتابع مع حمدان ومكتوم سياسة الإسكان بنفسي خلال الفترة القادمة .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 27, 2021

وكان الحد الأعلى للقروض السكنية في دبي والتي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (حكومية) في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 750 ألف درهم (204 ألف دولار)، وذلك لبناء مسكن على قطعة أرض يتم منحها للمستفيد.

وبحسب صحيفة العين الإماراتية، فإن المستفيدين من هذه الخدمة هم المواطنين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 15 ألف درهم (حوالي 4 آلاف دولار).

ويتم تسديد القرض من خلال أقساط شهرية، وذلك وفق ضوابط يحددها مجلس إدارة المؤسسة، بحسب المصدر ذاته.