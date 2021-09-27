تونس... رئيس كتلة ائتلاف الكرامة يمثل أمام المحكمة العسكرية

يمثل رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان التونسي المنحل، سيف الدين مخلوف، أمام المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أرسل إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية "بطاقة إخراج" في حق مخلوف، للمثول أمامه اليوم الاثنين.

ويهدف مثول مخلوف أمام المحكمة العسكرية لاستماع أقواله في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

وفي وقت سابق، كان قاضي التحقيق قد ألغى مفعول بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حق مخلوف، بعد مثوله أمامه، وقرر تأجيل استنطاقه إلى جلسة اليوم مع إبقائه بحالة سراح، إلى حين الاستنطاق.

وقضت محكمة عسكرية تونسية، يوم الثلاثاء الماضي، بسجن النائبين بالبرلمان التونسي المنحل، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي التابعين لائتلاف الكرامة الإسلامي المعارض للرئيس قيس سعيد.

ورفع الرئيس التونسي قيس سعيد الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو/تموز الماضي.

وقالت المحامية إيناس حراث لوكالة رويترز، إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.

وقال بيان للقضاء العسكري، إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين في أثناء تواجده في المحكمة.

وأضاف البيان، "إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".