السيسي يهدد باللجوء للجيش لحماية النيل: ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر

هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باللجوء للقوات المسلحة من أجل حماية نهر النيل من التعديات الكبيرة التي وقعت عليه، لافتا إلى أن الأمور وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة مياه بحر البقر في سيناء أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر قائلا "الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده (سنفعل ذلك)".

كما طالب السيسي وزارة الداخلية بإزالة التعديات على أراضي الدولة في 6 أشهر حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش، مؤكدًا أن "التعدي على الأراضي الزراعية غير مسموح بالمرة".

وتابع موجها حديثه لوزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي "ينزل الجيش يا محمد، والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 ألاف أو 10 آلاف معدة. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور".

وأكد السيسى، أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تمويني أو غيره لمن يتعدى على أراضى الدولة ومنشآت الرى أو جسور الترع والمصارف.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم بتكلفة 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

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