مصر ترد على أنباء فرض رسوم على ركاب سكك الحديد

وأشارت الأنباء إلى أنه سيتم فرض رسوم 150 جنيه على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات.

ونفت وزارة النقل المصرية هذه المزاعم، وأكدت أن أي متعلقات شخصية لركاب قطارات السكة الحديد يتم نقلها مجانا دون فرض أي رسوم عليها، بحسب بيان رسمي

وأوضحت أنه يتم تطبيق الرسوم على الحمولات والطرود ذات الطابع التجاري، والتي يتم حملها في أجولة أو كراتين ثقيلة الوزن داخل قطارات السكة الحديد، مبينه أنه يتم تحديد تلك الرسوم حسب الوزن ومسافة الرحلة، مع وضعها في أماكن مخصصة لها بالقطارات حرصا على راحة وسلامة الركاب.

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