مصر: السيول كلفت الدولة 3 مليارات في 3 أعوام فقط

كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن السيول كلفت الدولة المصرية الكثير من الأموال في الفترة الماضية.

وأوضح عبد العاطي في حفل افتتاح محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، الذي نقلت عنه صحيفة "الشروق" المصرية، أن السيول كلفت مصر خسائر تقدر بـ3 مليارات جنيه مصري في الفترة من 2014 إلى 2016.

ولفت وزير الري المصري إلى أن ذلك كان بالأخص تلك السيول التي سقطت في طابا عام 2014، وسيول غرب الدلتا في 2015، وسيول رأس غارب في 2016.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.