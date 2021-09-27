%41 من التونسيين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، أن نحو 41 بالمائة من مواطني البلاد تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال شكري الجريبي عضو لجنة التلاقيح التابعة لوزارة الصحة إن 560 ألف شخص تلقوا أمس الأحد الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأوضح في تصريحات نقلتها قناة نسمة أن ذلك يأتي في إطار اليوم السادس من الحملة المكثفة للتلقيح من أصل مليون شخص وجهت لهم الدعوة.

وقال إن إجمالي من تلقوا جرعتي اللقاح في تونس وصل حتى الآن إلى 3 ملايين و700 ألف شخص بنسبة 41 بالمائة.

وأشار الجريبي إلى أن تونس باتت بذلك على مقربة من هدف تلقيح 50% من مواطنيها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

في السياق ذاته، قال المسؤول التونسي، إنه سيتم تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح على أن يبدأ ذلك بالعاملين في القطاع الصحي ومن يعانون من أمراض مزمنة، وأولئك الذين مر على تلقيهم الجرعة الأولى 6 أشهر.