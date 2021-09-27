الشرطة العراقية تعثر على 3 صواريخ كاتيوشا في كركوك

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، العثور على 3 صواريخ من طراز "كاتيوشا" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إن معلومات استخبارية وصلتها بوجود عتاد حربي في قرية "عبد الطلب" التابعة لقضاء الحويجة، تحركت على إثرها لتعثر على 3 صواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم و7 قذائف هاون 120 ملم، بحسب وكالة بغداد اليوم.

وقالت الشرطة إنها دمرت 3 أوكار لفلول عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول كثيرة) ضمن قاطع عمليات كركوك، كانت تحتوي على أسلحة وذخيرة.

وكثفت قوات الأمن العراقية من عملياتها في كركوك ضد تنظيم "داعش" بعد مقتل 13 عنصر أمني في هجوم على حاجز أمني في ناحية الرشاد بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك في الخامس من سبمتبر/أيلول الجاري.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.