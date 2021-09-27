الأمن السعودي يعلن رصد مخالفات للذوق العام خلال الأيام الماضية

كشف الأمن العام السعودي عن رصده لعدد من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في مناطق مختلفة في المملكة خلال الأيام الماضية.

واحتفلت المملكة خلال الأيام الماضية باليوم الوطني الـ91، ومساء الخميس، كانت هناك عروض الألعاب النارية وسط تجمعات كبيرة للمواطنين في الشوارع والمقاصد التجارية والترفيهية الكبيرة، وتحدث عدد من مستخدمي مواقع التواصل في الاجتماعي في المملكة عن حالات تحرش تم رصدها أثناء الاحتفالات.

وقال الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رصدنا خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة".

رصدنا خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة ، وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.￼ — الأمن العام (@security_gov) September 26, 2021

​وتابع: "تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين".

ولم يكشف الأمن السعودي طبيعة المخالفات التي تم رصدها، وتعرف لائحة "المحافظة على الذوق العام" الصادرة في 2019 مصطلح الذوق العام بأنه "مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته"، وتنص في مادتها الثالثة على أنه "يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة"، كما تنص في مادتها الرابعة على أنه "لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام".

وتنص اللائحة في مادتها السادسة على أنه:

"لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر".

وونشر الأمن العام السعودي تغريدة أخرى اليوم الاثنين أعلن فيها أن شرطة منطقة القصيم ألقت القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة.

شرطة منطقة القصيم: القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة pic.twitter.com/6Bpx091mzh — الأمن العام (@security_gov) September 27, 2021

​وأعلن أمس الأحد، أن شرطة منطقة المدينة المنورة ألقت القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العام.

شرطة منطقة المدينة المنورة: القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة pic.twitter.com/WKNErFCOrj — الأمن العام (@security_gov) September 26, 2021

​وأمس الأول السبت، أعلن الأمن العام أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف ألقت القبض على مواطن تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وفي ذات اليوم أعلن الأمن العام أن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة.

شرطة منطقة مكة المكرمة : الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تلقي القبض على مواطن تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة pic.twitter.com/tViQ2dLAEc — الأمن العام (@security_gov) September 25, 2021

​وتطبق الممكلة العربية السعودية "نظام مكافحة التحرش" منذ العام 2018، وينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، وأتاح تعديلا جديدا عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

وتعرف السعودية التحرش بأنه "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

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