الحكم بسجن فنان خليجي مشهور 5 سنوات بعد إدانته بـ"تعاطي المخدرات"

قضت محكمة الجنايات في إحدى الدول الخليجية، اليوم الاثنين، بسجن فنان خليجي مشهور 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وقالت صحيفة " الراي الكويتية " إن "المحكمة أمرت بتغريم الممثل 5 آلاف دينار (16.6 ألف دولار)، وهو حكم درجة أولى وغير نهائي"، رافضة الكشف عن اسم الفنان.

وكانت محكمة الجنايات قد عقدت، في منتصف أغسطس/ آب الماضي، أولى جلسات محاكمة الممثل، وأحد أقاربه، اللذين أنكرا التهم الموجهة إليهما بشأن حيازة المواد المخدرة من أجل الإتجار بها والتعاطي.

وأكدت صحف كويتية، في نهايات شهر يوليو/ تموز الماضي، إصدار النيابة العامة قرارا بحبس ممثل كويتي لمدة 21 يوما، بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد، واكتفت الصحف آنذاك، بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل "ع.ك"، دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.