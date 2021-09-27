ملك البحرين يصدر مرسوما بشأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مرسوما ملكيا يلغي الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية"، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف: "تباشر وزارة النفط كافة الاختصاصات المناطة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة"، مضيفا على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وجمعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تمويلا من أسواق الدين عدة مرات، على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار، في أبريل/نيسان.

وللهيئة سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار.