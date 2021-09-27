تسجيل
19:23 GMT27 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الزواج في شرق السودان

    أزمة "شرق السودان"... من يملك مفاتيح الحل؟

    © Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104469/39/1044693978_0:99:1200:774_1200x675_80_0_0_da44d2333236c827318a3e936a9c80fb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109271050271005-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%9F/

    لا تزال أزمة شرق السودان تبحث عن حل، رغم إعلان مجلس السيادة اتفاقه مع المحتجين على فتح خط تصدير نفط جنوب السودان وتسليم مجلس (نظارات البجا) مبادرة من جانب المجلس.

    في الوقت ذاته، يرى مراقبون أن الخلافات السياسية بين مكونات الحكم في البلاد هي التي تلعب الدور الأكبر في الأزمة، علاوة على التدخلات الخارجية والتي زرعت ولاءات لها داخل البلاد، ولا يخفى على أحد الصراعات داخل المكون المدني علاوة على ما بين المدني والعسكري، والابتعاد بالسلطة عن ظهيرها الثوري الشعبي، الأمر الذي  جعل حكومة حمدوك معلقة.

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    وكالات: التوترات العسكرية والمدنية في السودان تصل إلى أدنى مستوياتها في أعقاب محاولة الانقلاب
    ويشير المراقبون إلى أن الوضع الآن أكثر صعوبة وتعقيدا، فالشارع والشق العسكري قد يرغبون في الإطاحة بالحكومة التي يرون أنها فاشلة في كل شىء، في الوقت نفسه نجد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب داعمين لها ويحذرون من المساس بها، هذا الوضع قد لا يكون معرقلا للاستقرار لأن كل طرف سوف يستقوي بداعميه على حساب الدولة.

    بداية يرى الفريق حقوقي فتح الرحمن عثمان، المدير السابق لهيئة تخطيط الشرطة بالسودان، أن البلاد تعاني من العديد من الأزمات سواء كانت أمنية أو اقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية، وبالقطع تلك الأزمات تضرب كل الولايات ولكن بنسب متفاوتة، والشرق كان له مطالب ومظالم لم يتم الانتباه لها أو تم تجاهلها، وهو ما أوصل الأوضاع إلى ما هى عليه الآن.

    الخروج من الأزمة

    ويقول في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن تلك المطالب بدأت تكبر مع مرور الوقت وتتطور مع عدم الاستجابة لها، لذا كانت الأمور بالوضع الذي نراه اليوم، من تعلية لسقف المطالب بتلك الصورة، فقد وجدت دعوات الاحتجاج تجاوبا من جانب الكثير من الفئات.

    ويضيف عثمان إن المطالب الأولية لاحتجاجات الشرق هى مطالب مشروعة، لكن بعد ارتفاع سقف تلك المطالب إلى هذا الحد الخطير، الذي قد يكون مدعوما بتدخلات خارجية، حيث أن مشكلة التدخلات يعاني منها السودان منذ فترة طويلة، فهناك الكثير من الجهات لها أهداف وأيادي داخل البلاد منذ فترة طويلة، وللخروج من تلك الأزمة على جميع الأطراف أن تحكم صوت العقل وتجلس للتباحث من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة ترضي الجميع، لمساعدة السودان للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه.

    أقرب إلى الافتعال

    من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، يامي الطيب، إن أزمة شرق السودان هى أقرب إلى الافتعال منها إلى المطالب المشروعة، حيث كان النظام البائد يستميل الإدارات المحلية في الولايات إليه، من أجل تحقيق السيطرة على الآخرين وعلى المناطق، ومع الاحترام لحقوق الشرق وبقية المناطق، إلا أن من يتصدر هذا الأمر في الشرق "محمد الأمين ترك" معروف بانتمائه للنظام البائد.

    الشق العسكري

    ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لو نظرنا إلى الوضع الراهن في السودان، نجد أن الشق العسكري يرث ما كان يسيطر عليه النظام السابق، حيث أن أزمة شرق السودان كان بإمكان المكون العسكري حلها في غضون ساعات بالتحاور وليس بالقوة.

    وتابع الطيب، ربما يكون عدم إقدام المكون العسكري على حل الأزمة في الشرق، راجع إلى الخلافات الموجودة الآن بين المكون المدني والعسكري، وقد بدأت تلك الخلافات تظهر جديا في كل مرة بصورة أوضح، لذا يعمل الشق العسكري في كثير من الأحيان على عرقلة الانتقال الديمقراطي للسلطة.

    أزمات سابقة

    سفير السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي
    © Sputnik . Mohammmed Hemaida
    السفير السعودي في القاهرة: المملكة تدعم مصر والسودان في ملف سد النهضة
    وأشار المحلل السياسي إلى أن الشق المدني غير معني بالوصول إلى تفاهمات في كل تلك الأماكن الملتهبة، فأزمة شرق السودان الحالية ليست وليدة اللحظة، فمنذ عام ونصف كانت هناك أزمة بسبب تعيين الولاة، كان يجب على الحكومة منذ هذا التوقيت أن تجلس مع رؤوس تلك المناطق وتتوصل معهم إلى حلول مرضية، حتى لا تكون هناك ذرائع لعرقلة عملية الانتقال الديمقراطي.  

    وأكد الطيب أن تلك الأزمة وضعت كل الحكومة الانتقالية على "المحك"، لأن الأزمة أصبحت شاملة الآن وليس في الشرق وحسب، ولذا أرى أن الحكومة الانتقالية في وضع أشبه بالقطيعة الكاملة.

    وتصاعدت وتيرة الأحداث في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

    وأعلنت القبائل البجاوية، في بيان نشر على حساب إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إغلاق الخط الناقل للبنزين من منطقة هيا، الواقعة شرقي السودان إلى العاصمة الخرطوم.

    كما أعلنت رفع حظر رحلات الطيران جزئيا إلى مطار بورتسودان أمام الحالات الإنسانية الطارئة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من أمس الجمعة.

    وتطالب قبائل في شرق السودان أبرزها قبيلة الهدندوة التي يتزعمها محمد الأمين ترك، الذي يقود المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا، بإلغاء اتفاقية مسار الشرق، المنضوية في اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة بين الأطراف السودانية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

    وعمدت القبائل البيجاوية، قبل نحو أسبوع، إلى إغلاق الطريق بين الخرطوم وميناء بورتسودان، ما تسبب في تعطل حركة عبور الشاحنات الناقلة للبضائع المستوردة والمصدرة من وإلى الخرطوم، مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني.

    كما أكدت قبائل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ضرورة إلغاء "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989 [نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير]"، مشددا على أنه لا يعترف بأعمال وقرارات هذه اللجنة.

    وتعاني مناطق شرق السودان، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

    واعترفت اتفاقية "جوبا" الموقعة في العاصمة الجنوب سودانية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بين الحكومة السودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات الأساسية مما أدخلت مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.

    انظر أيضا:

    أحداث شرق البلاد ومحاولة الانقلاب... هل تدفعان السودان لفرض إجراءات استثنائية؟
    مصادر لسبوتنيك: مجموعات قبلية تغلق مطار بورتسودان شمال شرقي السودان
    قبائل شرقي السودان تغلق خط إمداد العاصمة الخرطوم بالوقود
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
    غابات التايغا الروسية ونمور وذئاب ودببة برية... إجازة بوتين وشويغو السنوية
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك