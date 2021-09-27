وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن "شائعات تأجيل الدراسة"

حسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، طارق شوقي، الجدل حول شائعات تأجيل الدراسة.

وأكد طارق شوقي، في تصريحات مع " موقع سكاي نيوز عربية "، أن "الدراسة في موعدها ولا تغيير في ذلك"، قائلا: "العام الدراسي سيبدأ في موعده ولا داعي لتكرار هذا السؤال، رغم كل ما نقوله في التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة ليل نهار".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه، أمس الأحد، باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه خلال اجتماع مع الوزراء والمسؤولين المختصين باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكل العاملين في المنظومة التعليمية.

كما أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أخيرا، أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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