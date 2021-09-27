ضبط أكثر من ألف كيس طحين معدة للتهريب في العراق

أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، خلال يومين فقط، تهريب أكثر من 1000 كيس من الدقيق (الطحين) المادة الأساسية في مفردات البطاقة التموينية وطعام المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع سعر الكيس الواحد إلى 25 ألف دينار.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه مساء اليوم الاثنين، بأنه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من قبل مكتب رئيس الوزراء، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تمكنت مفارز مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني من رصد سيارة نوع "مرسيديس" محملة بمادة الطحين من منطقة جميلة شرقي بغداد.

وأضافت الخلية: "جرى تعقب السيارة وضبطها في سريع القناة ببغداد، وقد تبين أنها تحمل نحو 700 كيس من مادة الطحين من مفردات البطاقة الوطنية المعدة للتهريب.

وأكدت إلقاء القبض على سائق السيارة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وقالت الخلية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يوم أمس الأحد: "لمنع ضعاف النفوس من تمرير مآربهم الدنيئة والعبث بقوت المواطنين، تواصل الأجهزة الأمنية رصد المخالفين ومحاسبتهم، وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من قبل مكتب رئيس الوزراء، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تمكنت مفارز مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني من رصد سيارة نوع سكانيا محملة بمادة الطحين من أكثر من مخزن في منطقة جميلة".

وأوضحت: "جرى تعقبها وضبطها في سريع القناة باتجاه ساحة ميسلون ببغداد، وقد تبين أنها تحمل نحو 400 كيس من مادة الطحين زنة 50 كغم من مفردات البطاقة الوطنية المعدة للتهريب، كما تم إلقاء القبض على سائقها، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً".

وأرتفع سعر كيس الطحين الواحد في السوق السوداء في العاصمة بغداد، إلى 25 ألف دينار عراقي، بعد أن كان يتراوح ما بين 15 إلى 18 ألفا.