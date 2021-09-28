رئيس مكافحة كورونا في مصر: موجة كوفيد-19 الرابعة تنتشر بسرعة رهيبة

أكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة رهيبة.

وطالب حسني المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحيلولة دون الدخول في مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، وفقا لصحيفة الأهرام، أنه لا يوجد تعارض بين لقاحي الأنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، لأنهما مختلفان تماما.

وسجلت مصر 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة يوم الاثنين، وذلك مقارنة مع 680 إصابة و38 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 وفاة".

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