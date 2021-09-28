زعيم عربي "متفائل" بإمكانية عودة العلاقات بين السعودية وإيران

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التحدث عن الاختلافات وإدارتها أفضل من البقاء في حالة انقطاع، معربا عن أمله بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعوديين والإيرانيين.

وقال برهم صالح، في مقابلة مع " شبكة CNN ": "نأمل أن يعيد السعوديون والإيرانيون العلاقات دبلوماسيا، ولكن من الواضح أن هناك عوائق على طول الطريق، لكننا نأمل أن يحدث هذا قبل مضي وقت طويل جدا".

وأضاف: "أنا متفائل..أنا متفائل أكثر مما كنت عليه منذ وقت طويل في أن هذه الديناميكية تتغير، وفي نهاية المطاف، وبالعودة إلى الوضع الأفغاني والدروس المستفادة، نحن شعب هذا الجزء من العالم، وعلينا أيضا البحث عن حلول بناء على مصلحتنا".

وتابع صالح: "العراق.. يمكن لدولة عراقية ذات سيادة أن تكون القاسم المشترك للمصالح بين مختلف الجهات الفاعلة، بين الإيرانيين والعرب والأتراك، وبالنسبة لنا، بدلا من إهدار مواردنا بسبب الصراع، يجب أن نبني البنية التحتية والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز وطرق التجارة والعمل معا".

وأعلن السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، يوم الجمعة الماضي، أن بغداد ستحتضن الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والسعودية، مضيفا أن المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق إلى الأمام، ونتمنى أن نتوصل لنتائج مؤكدة وبعدها سيتم الإعلان عن ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنها تجري اتصالات أكثر تنظيمًا مع المملكة العربية السعودية في الأشهر القليلة الماضية، واصفا إياها بالمحادثات الجيدة. ونفت الوزراة توقف المحادثات، مشيرة إلى تبادل الرسائل على المستوى المناسب بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها.

كما كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مباحثات أولية تجري بين بلاده وطهران، معربا عن أمله في أن تقود إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وقال الملك السعودي إن "إيران دولة جارة"، معربا عن أمله في أن تمهد المحادثات مع طهران إلى إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقطعت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية عام 2016، عقب إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب، وهي الواقعة التي أتبعها هجوم محتجين على سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

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