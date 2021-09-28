نجل جمال عبد الناصر: لو كان حيا حتى الآن سيكون سعيدا للغاية بمشروع "حياة كريمة"

أكد عبد الحكيم، نجل الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، أن والده لو كان حيا حتى الآن لكان سعيد جدا بمشروع "حياة كريمة"، الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وفسر عبد الحكيم عبد الناصر في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، بمناسبة ذكرى وفاته الـ51، اليوم الموافق 28 سبتمبر/ أيلول، أن والده سيكون سعيدا للغاية من مشروع "حياة كريمة" لأنه يوصل الحلقة التي انقطعت طوال 40 عاما.

وتابع أن "مشروع "حياة كريمة" موجه لطبقة ضحى جمال عبد الناصر من أجلها، وعاش ومات لها، وأنه كان يسعى لكي يمنح أبناءه من الشعب أن ينالوا حقا في التعليم أو أن يعيشوا في مسكن صحي".

ومبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسة مصرية، تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري، بتطويره على الأنحاء كافة.

وفازت المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" خلال الشهر الجاري بجائزة دولية، في دولة الإمارات.

من ناحية أخرى، أحيت أسرة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاته الـ51 عند ضريحه، وشارك في المراسم أعضاء من الحزب العربي الناصري، ووزير الدفاع اللبناني الأسبق، عبد الرحيم مراد.

وتوفي الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، توفي بعد انتهاء القمة العربية في 28 سبتمبر/ أيلول 1970، بعد أن اشتكى من نوبة قلبية، ونُقل على الفور إلى منزله، حيث فحصه الأطباء، ثم توفي بعد عدة ساعات.

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