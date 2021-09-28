وزير الصحة الكويتي يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في هذا الوقت

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح عن توقعاته بموعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل إلى البلاد.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، مركز مبارك عبد العزيز الحساوي الصحي في منطقة حطين في محافظة حولي جنوب العاصمة الكويت، بحسب صحيفة الأنباء المحلية.

وتوقع الصباح أن تعود الحياة بشكل كامل إلى طبيعتها بحلول فصل الربيع المقبل، وفق المصدر ذاته.

وقال إن وزارة الصحة الكويتية تنتظر اعتماد تطعيم الفئات العمرية من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تجهيز جميع الاستعدادات للبدء في حملة التطعيم هذه، مشيرا إلى أن حملة التطعيمات مستمرة إلى العام المقبل.

وحول الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد المقرر في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قال الصباح إنه سيتم فحص الطلاب بشكل يومي منذ بدء الموسم الدراسي وحتى نهايته، لافتا إلى وضع خطة عمل للتعامل مع حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

وكانت الكويت قد بدأت في حملة تطعيم واسعة النطاق أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، باستخدام لقاحي فايزر/بايونتك وأسترازينيكا أكسفورد، ثم أطلقت في يوليو/تموز الماضي، حملة لتطعيم الأطفال بين 12 إلى 15 عاما، استعدادا لبدء العام الدراسي.

وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، صرح مؤخرا أن بلاده حققت واحدة من أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات وذلك بنسبة وصلت الى 72%.

وقبل أيام، أعلنت الكويت عن تقديم جرعة ثالثة من اللقاح على أن تبدأ بثلاث فئات هم من تزيد أعمارهم عن 60 سنة، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في المجال الصحي، والذين يعانون من أمراض نقص المناعة.