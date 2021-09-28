نيبينزيا: روسيا تدين القصف الإسرائيلي للأراضي السورية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إدانة بلاده للقصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى الاستئناف المبكر للحوار السوري المباشر في جنيف.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "ندين الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، التي تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

ووفقا لنيبينزيا، فإن الإرهابيون في إدلب يحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في جنوب سوريا.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، خلال الشهر الماضي وحده، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.

وقال إن "الأوضاع تتدهور في مناطق العمليات التركية شمالي سوريا، وكذلك عبر الفرات على خلفية استمرار الاشتباكات بين الأكراد والتشكيلات الموالية لتركيا والقبائل العربية".

وتابع: "نتطلع إلى الاستئناف المبكر للحوار السوري المباشر في جنيف".

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "من الضروري أن تظل هذه العملية ظاهرة وأن يتم تنفيذها من قبل السوريين أنفسهم، دون تدخل خارجي ودون فرض مواعيد نهائية مصطنعة وبوساطة أممية محايدة".

وبحسب نيبينزيا، فإن الخبرات من الفترة السابقة، أظهرت أنه "من الخطأ إحاطة المفاوضات بمتطلبات مصطنعة".