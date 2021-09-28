تعويض مواطنة سعودية نصف مليون ريال بسبب سيارة

قضت محكمة سعودية بتعويض مواطنة بنحو نصف مليون ريال بسبب سحب سيارتها من الشركة ثم بيعها لشخص دون نقل ملكية السيارة.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء أن المحكمة أمرت بتعويض المواطنة بمبلغ 470 ألف ريال (126 ألف دولار)، بعد أن تكبدت مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال.

وبحسب نص الحكم، فإن شركة سيارات شهيرة سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاما لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقامت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية السيارة إليه.

وبقيت السيارة بحوزة الأخير طوال هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بلغت قيمتها 55 ألف ريال ولكن قيدت على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة السيارة.

وردا على هذا، تقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة والمواطن.

وقالت في الدعوى إن الشركة تسببت فيما حدث لها من ضرر لأنها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.