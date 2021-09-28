ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية "قمم وشيم"

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف الاستراتيجية إلى جعل عسير وجهة عالمية طوال العام، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير.

وأعلن ولي العهد أن استراتيجية تحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، سوف تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك يكون باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وأكد ولي العهد، بحسب الوكالة، سعي استراتيجية عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعّال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.