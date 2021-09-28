بنك الأهلي المصري يحصل على ترخيص لفتح فرع له في السعودية

منحت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، ترخيصا للبنك "الأهلي" المصري لفتح فرع له في المملكة.

ذكرت وكالة "واس" السعودية أن مجلس الوزراء السعودي وافق خلال جلسة له عقدها عبر تقنية الفيديو على "تفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة".

#عاجل #مجلس_الوزراء: الموافقة على الترخيص لـ #البنك_الأهلي_المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 28, 2021

كما وافق المجلس على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.