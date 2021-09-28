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    وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021

    ما هو طلب جورج قرداحي من مصر بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان؟

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    تقدم الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الثلاثاء، بأول طلب له من جمهورية مصر العربية، بعد توليه منصب وزير الإعلام في بلده.

    وطلب قرداحي من نظيره المصري الدكتور حسين زين، بأن يعطي الأخير تعليماته لكي يبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي "نايل سات" متاحا، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الإعلام اللبنانية.

    جورج قرداحي
    © AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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    وأوضح قرداحي خلال اتصال جمعه بوزير الإعلام المصري أن طلبه يأتي تزامنا مع الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب نصف مليون دولار أمريكي.

    من ناحيته، أبدى وزير الإعلام المصري حسين زين، كل تجاوب لطلب جورج قرداحي، وأكد له أنه سيصدر تعليماته بهذا الشأن.

    كما شهد اتصال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بنظيره المصري، حسين زين، تشاورا في الوضع الإعلامي العربي، والتعاون بين الإعلامين اللبناني والمصري.

    وكان وزير الإعلام اللبناني الجديد، جورج قرداحي، قد صرح بأن مسيرته الإعلاميه لم تنته بعد أن أصبح وزيرا.

    وأوضح وزير الإعلام اللبناني قائلا: "مسيرتي الإعلامية لم تنته فهي مهنتي، وأنا حضرت للوزارة من عملي كإعلامي ولكن الآن لا يوجد برامج وعندما تتواجد سأحاول تظبيط أموري".

    وتابع بيان وزارة الإعلام اللبنانية أن الاتصال ساده جوا من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور.

    وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، والرئيس ميشال عون، وقعا مرسوما بتشكيل الحكومة بحضور رئيس البرلمان نبيه بري، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.

    وفي وقت سابق، قال الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن الحكومة اللبنانية الجديدة بتركيبتها ونسيجها الحالي هي حكومة اختصاصيين وخبراء، مشيرا إلى أن الوزراء جاءوا من خارج الاصطفافات السياسية.

    وأكد ياسين أن الحكومة الجديدة تتمتع بكامل الصلاحيات التي نص عليها الدستور، وجاءت من أجل إنقاذ الوضع المتأزم والمتردي في لبنان.

    وأشار إلى أن من مهام هذه الحكومة هو إجراء الانتخابات التشريعية والنيابية والبلدية المقبلة، كما أن من ضمن مهامها أيضا وقف الانهيار الحاد والمتدرج الذي تسرب في لبنان على مدار أكثر من عامين.

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