مقتل 5 ضباط سودانيين في اشتباك مع جماعة تابعة لداعش

أعلنت المخابرات العامة السودانية، مقتل 5 ضباط في اشتباك خلال مداهمة استهدفت جماعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، اليوم الثلاثاء.

وقالت المخابرات العامة في بيان إنه بناء على توفر معلومات عن خليه تتبع تنظيم داعش تم تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة في أحياء جبرة مربعي 18 و14 والأزهري مربع 14 جنوبي الخرطوم.

وأوضح البيان أن قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة نفذت المداهمة لكل المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون.

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن القبض على 11 عنصرا من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة، بحسب "رويترز".

ولفتت المخابرات العامة إلى أن "المجموعة الإرهابية بجبرة مربع 14 بادرت بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة".

واحتسب جهاز المخابرات العامة "5 شهداء منهم 2 من الضباط وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح".

وذكر بيان المخابرات أن مجموعة مكونة من 4 أفراد إرهابيين أجانب لاذوا بالفرار وتمكنوا من الهرب وأنه حاليا تجري مطاردتهم للقبض عليهم.

وقال البيان إن رئاسة جهاز المخابرات "احتسبت شهداء الواجب والوطن الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل أمن وسلامة البلاد".