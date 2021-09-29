محكمة إسرائيلية تمدد للمرة الثالثة اعتقال الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تمديد محكمة إسرائيلية توقيف الأسرى الستة الذين هربوا من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم، لمدة خمسة أيام.

وقالت الهيئة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن التمديد تم "بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال".

وأشارت الهيئة إلى أن "الجلسة عُقدت عبر تطبيق "زووم"، بحضور طاقم دفاع مكون من سبعة محامين من الهيئة".

وكشفت الهيئة أن "الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، بالإضافة إلى خمسة أسرى آخرين، وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات".

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تمدد فيها إسرائيل اعتقال الأسرى الذين هربوا من سجن جلبوع شديد التحصين، وأثاروا موجة واسعة من التضامن عالميا، قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى، حيث أعادت السلطات الأمنية الإسرائيلية اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل في 11 أيلول/سبتمبر الجاري، وأعادت اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة في 10 سبتمبر في الناصرة، بينما تم إعادة اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات في 19 سبتمبر من مدينة جنين.

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