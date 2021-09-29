أبو الغيط يزور جناح جامعة الدول في معرض إكسبو 2020

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، زيارة تفقدية لجناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك مساء أمس الثلاثاء.

وقال الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية إن زيارة أبو الغيط للمعرض تأتي قبيل افتتاحه رسميا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما تأتي زيارة الأمين العام على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2021".

من جانبه، صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، والمفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في إكسبو دبي 2020 ، بأن أبو الغيط تنقل بين أقسام الجناح المستوحاة تصاميمه من قاعات المقر التاريخي للجامعة بالقاهرة، حيث أبدى الأمين العام إعجابه بالأفكار المطروحة لتلقين الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحاضرها وآفاقها المستقبلية.

يشار إلى أنه تم إعداد جناح الجامعة العربية في المعرض تحت شعار "ألف مفتاح ومفتاح"، ويمتاز الجناح بأنه يتيح لزواره أن تكون تجربتهم بشكل تفاعلي مبتكر مما يوفر لهم فرصة لاستكشاف مسيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعاين أبو الغيط بعض ما تعرضه النوافذ "المفاتيح" العشرة للجناح، والتي تعرف الزائر بما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالات، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم رأيه فيها ومقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك.

وتأتي مشاركة جامعة الدول العربية في إكسبو دبي 2020، لتكون الأولى من نوعها بهذا الحجم، حيث لم تقتصر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداه إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج يمتد على مدار 6 أشهر.