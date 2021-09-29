الحكومة المصرية تكشف حقيقة عدم قدرة مجمع "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات كورونا

كشفت الحكومة المصرية، حقيقة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا في مجمع مصانع "فاكسيرا"، على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" في مدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لعدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" في مدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مُشددةً على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" في مدينة 6 أكتوبر تم إنشاؤه وفقا لأعلى مستويات الجودة وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات.

وأضافت الوزارة أنه من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميًا بمعدل مليار جرعة سنويًا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، يقام على مساحة حوالي 6 آلاف متر، ويضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مُدخلات التصنيع طبقًا للمعايير الموصي بها من منظمة الصحة العالمية.

ويضم المصنع غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح في مراحله المختلفة، بدايةً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي؛ حيث تصل السعة التخزينية في غرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقًا للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنها مزودة بمراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك/فاكسيرا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أول لقاح مصنّع محليا في مصر.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم "منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك/فاكسيرا" المنتج محليا وفقا للشراكة بين شركة "سينوفاك" الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة".

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