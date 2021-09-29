إسرائيل تدشن خط طيران مباشر مع البحرين

تدشّن إسرائيل، ظهر غد الخميس، خط طيران مباشر مع البحرين، يشمل رحلتين أسبوعيا، تسيّرهما شركة الطيران البحرينية "غولف إير"، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

القدس – سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، الذي سيفتتح خط الطيران في بيان، إن "البحرين هي وجهة تجارية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، و افتتاح خط الطيران بين الدولتين خطوة استراتيجية هامة، ستسهم كثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي وكذلك للسياحة الوافدة والمغادرة، لأن هذه وجهة تسمح برحلات جوية رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق الأقصى".

وأضاف رول إن "هذه خطوة مهمة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج [العربية] في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة".

وتابع أنه "في إطار دفء العلاقات بين الدولتين استمرارا لاتفاقيات أبراهام، ستسمح حكومة البحرين للمواطنين في إسرائيل باستصدار تأشيرة دخول بصورة رقمية والحصول عليها في غضون 24 ساعة، بتكلفة 80 شيكل (نحو 24 دولار أمريكي)".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مؤخرا، أنه سيتوجه إلى البحرين "قريبا" في زيارة رسمية.

ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل اتفاقيات تطبيع علاقات وتحالف، ولحقت بهما المغرب والسودان.