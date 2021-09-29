العاهل السعودي وولي العهد يعزيان ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تعازي لملك المغرب، الملك محمد السادس، في وفاة الأميرة للا مليكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، بأن الملك سلمان بعث برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة صاحبة السمو الملكي، عمته، الأميرة للا مليكة.

وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعو ".

وفي سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة عمته الأميرة للا مليكة.

وقال محمد بن سلمان في البرقية: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

ونعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، مساء أمس الثلاثاء، الأميرة للا مليكة، عمة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وأعلنت الوزارة في بيان لها: "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم وكافة مكونات الشعب المغربي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لجلالة الملك، ولجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة في هذا المصاب الجلل الذي لأراد لقضاء الله فيه، داعينه تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه".

وأوضح البيان: "اعتباراً لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك محمد السادس، على أن تتم جنازة الفقيدة، في إطار عائلي خاص، وحضور محدود جدًا، وذلك في احترام تام لهذه الإجراءات".

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