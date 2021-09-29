الجيش اللبناني يعلن عن توزيع حصة من المساعدات الغذائية الأمريكية على أطفال الجمعيات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على "تويتر" أنها قامت بتوزيع الحليب ومياه الأطفال المقدمة كهبة من السلطات الأمريكية.

وجاء في بيان الجيش اللبناني أنه "في إطار التعاون العسكري المدني CIMIC، تم توزيع حليب ومياه للأطفال مقدمة هبة من السلطات الأمريكية للجيش اللبناني، على جمعيتي دار الأيتام الإسلامي ومار منصور وذلك في قاعدة بيروت البحرية".

في اطار التعاون العسكري المدني #CIMIC تم توزيع حليب ومياه للاطفال مقدمة هبة من السلطات الاميركية للجيش اللبناني على جمعيتي دار الأيتام الاسلامي ومار منصور وذلك في قاعدة بيروت البحرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/P7smWPyw9X — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 29, 2021

وفي وقت سابق، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان صور تظهر إتلاف كمية كبيرة من حليب الأطفال بعد انتهاء مدة صلاحيتها، في وقت تعاني فيه البلاد من ندرة توافر هذه السلعة الغذائية.