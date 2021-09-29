قوات الحشد الشعبي تعلن إحباط تسلل إرهابي شمال بابل

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تصديها لمحاولة تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في جرف النصر شمال بابل.

وقالت قوات الحشد الشعبي في بيان إن قوة من اللواء 47 تمكنت ضمن قيادة عمليات الجزيرة والبادية في الحشد الشعبي ليتصدي لمحاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال بابل.

وأوضح البيان أن القوة اشتبكت مع عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة الرويعية في جرف النصر، حسبما نقل موقع السومرية نيوز المحلي.

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.