قرقاش: الإمارات تشهد تحولات استراتيجية كبرى

قال أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن بلاده تشهد تحولات استراتيجية كبرى، مشيرا إلى الإيمان العميق بالقدرة على تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

وكتب قرقاش، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تدوينة قال فيها إن الإمارات تشهد تحولات استراتيجية كبرى وأفكار ملهمة ومشاريع طموحة.

وتابع: "كل ذلك يمثل عناوين رئيسية تميزت بها مسيرة الإمارات وساهمت في ترسيخ سمعتها باعتبارها نموذجا للنهضة".

التحولات الاستراتيجية الكبرى والأفكار الملهمة والمشاريع الطموحة عناوين رئيسية ميزت مسيرة الإمارات ورسخت سمعتها نموذجاً للنهضة، وهذا كله اقترن بكفاءة التنفيذ وإتقان التفاصيل الصغيرة والإيمان العميق بقدرة المواطن والمقيم على تحقيق الرؤية. #من_وحي_إكسبو pic.twitter.com/bU8Q4F9cHb — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 29, 2021

وأوضح مستشار رئيس الإمارات، أن تلك الأفكار والمشروعات اقترنت بكفاءة التنفيذ واتقان العمل، في ضوء إيمان عميق بقدرة سكان الإمارات المواطنين والمقيمين، على تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

"بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم…"



ما أجملها من عبارة تتكرّر دائماً في مسيرة الإمارات، تتجلى فيها روح القيادة الملهمة، وتحمل معها بشرى الخير والتحول الإيجابي وسُنة التغييّر الهادف لمصلحة الوطن والمواطن… هنيئاً لنا بقيادتنا pic.twitter.com/is66aAS3mS — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 25, 2021

وفي تدوينة سابقة أشاد أنور قرقاش، بما وصفه بـ "روح القيادة" بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، ورئيس البلاد خليفة بن زايد، مؤكدا أن تلك الروح تحمل معاني التحول الإيجابي والتغيير الهادف في البلاد.

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