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    عناصر كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي،غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020

    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية ترد على مزاعم دفاعها عن إيران

    © AFP 2021 / MOHAMMED ABED
    العالم العربي
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    أصدرت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الأربعاء، بيانا ردت فيه على مزاعم أحد قادة الحرس الثوري بأن المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة "الجهاد الإسلامي" هي "للدفاع عن الجمهورية الإسلامية".

    وزارة الخارجية الفلسطينية
    s-palestine.net
    فلسطين تدين بشدة التفجيرات الإرهابية في مطار كابول وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه التهديدات
    وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي:

    "نؤكد على تحالفنا مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر".
    وتابعت الحركة قائلة إن "قوى المقاومة بما فيها إيران، تقف موضوعيا في جبهة واحدة ضد العدو الصهيوني وحلفائه"، على حد تعبير البيان.

    وفي وقت سابق، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إن بلاده فرضت قدرتها على الأمريكيين في الخليج، واستطاعت إفشال كل المؤامرات ضدها.

    مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 99 في خليج عمان
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    إيران: وصلنا إلى قوة تخيف أمريكا ونمتلك أسرار المراكز الحساسة في إسرائيل
    وأضاف "شاهدنا مظاهر قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب المفروضة، قائلا ورأينا إذلال الأمريكيين أثناء اعتقال القوات البحرية الأمريكية، والأمريكيون بكل ما اقترفوه من خبث ومؤامرات ضد إيران والشعب الايراني لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق انتصار واحد على الثورة الإسلامية".

    وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لقد وصلت قدرات بلادنا الدفاعية والردعية إلى مستوى لا يستطيع العدو فيه أن يخطئ ضدنا، اليوم يمكننا بسهولة اتخاذ أي قرار نتخذه والعدو يخاف من ذلك. إن قوتنا الرادعة اليوم تجعل كل من يريد مهاجمتنا يندم عليها".

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